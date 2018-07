London (AFP) Prinz Williams Ehefrau Kate hat am Montag einen Sohn zur Welt gebracht. Die Herzogin von Cambridge habe um 16.24 Uhr (Ortszeit, 17.24 MESZ) einen gesunden Sohn geboren, teilte der britische Königshof in London am Abend mit. Der Junge, Nummer drei in der britischen Thronfolge, wiege 3,8 Kilogramm. Die 31-Jährige war am Morgen in einem frühen Stadium der Wehen auf die Entbindungsstation des Londoner St.-Mary-Krankenhaus gebracht worden, wo bereits ihr Mann William im Jahr 1982 zur Welt gekommen war.

