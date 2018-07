Rom (dpa) - Papst Franziskus ist zur ersten Auslandsreise seiner Amtszeit nach Brasilien aufgebrochen. Das Flugzeug mit dem Pontifex an Bord startete planmäßig vom Flughafen Leonardo da Vinci in Rom. Franziskus wurde auf dem Rollfeld von Ministerpräsident Enrico Letta verabschiedet. Der Papst wird am Abend in Rio de Janeiro erwartet. Dort nimmt das Oberhaupt der katholischen Kirche bis zum kommenden Sonntag am Weltjugendtag teil, zu dem bis zu zwei Millionen Pilger erwartet werden. Zudem will der aus Argentinien stammende Pontifex am Mittwoch den Marienwallfahrtsort Aparecida besuchen.

