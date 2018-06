London (dpa) - Noch immer keine Neuigkeiten zum Royal Baby: Die hochschwangere Herzogin Kate ist seit dem Morgen zur Geburt ihres ersten Kindes im Krankenhaus. Während die 31-Jährige in einem privaten Flügel der Geburtsstation in London in den Wehen liegt, tummeln sich davor Hunderte Journalisten, Monarchie-Fans und Schaulustige. Bisher ist nicht bekannt, ob die neue Nummer drei der britischen Thronfolge ein Junge oder Mädchen wird. Prinz William hatte seine Frau in das St Mary's Hospital begleitet.

