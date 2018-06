Los Angeles/Berlin (dpa) - US-Sängerin Lauryn Hill (38) hat sich aus dem Gefängnis heraus bei ihren Fans bedankt.

Auf Tumblr veröffentlichte ihr Team eine Mitteilung der 38-Jährigen, in der sie schreibt, sie habe seit klein auf gewusst, dass sie immer den Zweck in allem suchen sollte, auch in den Strapazen. "Obwohl es eine ziemliche Veränderung ist", wie Hill bekennt, "sei sie sehr herzlich von Menschen aufgenommen worden, die jeder für sich einen Weg gefunden haben, das Beste daraus zu machen."

Vor zwei Wochen hat die Mitbegründerin der Hip-Hop-Band The Fugees eine dreimonatige Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung angetreten. Ein Gericht in Newark (US-Bundesstaat New Jersey) hatte die Grammy-Preisträgerin im Mai zu Haft und anschließend drei Monaten Hausarrest verurteilt. Hill soll rund eine Million US-Dollar (etwa 760 000 Euro) nicht versteuert haben.

Lauryn Hills Mitteilung auf Tumblr