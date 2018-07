Panama-Stadt (AFP) Panamas Behörden haben an Bord des in Kuba ausgelaufenen und wenig später aufgebrachten nordkoreanischen Frachters zwei Kampfflugzeuge aus Sowjet-Zeiten entdeckt. Neben den beiden MiG-21-Überschalljets seien versteckt zwischen Zuckerladungen auch Batterien für Flugabwehrraketen und andere Waffenteile auf dem Schiff entdeckt worden, sagte Panamas Präsident Ricardo Martinelli am Sonntag (Ortszeit) bei einem Besuch im Hafen von Manzanillo, wo der Frachter derzeit inspiziert wird. Demnach waren die Flugkörper zuvor "in Benutzung gewesen, da sie Treibstoff enthielten".

