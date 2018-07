Zingst (dpa) - Auf ihrer Sommertour an der Nord- und Ostsee wird Bundeskanzlerin Angela Merkel heute an drei Orten in ihrem Wahlkreis im Norden Mecklenburg-Vorpommerns erwartet. In Zingst, in Heringsdorf auf Usedom und Binz auf Rügen will sie mit Einheimischen und Urlaubern sprechen. Am Freitag war sie bereits auf der Nordseeinsel Borkum und im ostfriesischen Fischerort Neuharlingersiel unterwegs. Am 22. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Merkels Wahlkreis ist seit mehr als 20 Jahren Vorpommern-Rügen/Vorpommern-Greifswald.

