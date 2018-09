Köln (SID) - Die deutschen Tour-Stars geben sich in der Heimat die Ehre: Der vierfache Etappensieger Marcel Kittel (Arnstadt) startet am Sonntag beim Kriterium in Bochum und trifft dort auf Tony Martin (Cottbus), der bei der abgelaufenen Frankreich-Rundfahrt das erste Zeitfahren gewonnen hatte. Kittel hatte unter anderem bei der abschließenden Etappe auf den Champs-Élysées triumphiert.

In Bochum gehen zudem der fünfmalige Vuelta-Etappensieger John Degenkolb (Gera) und Gerald Ciolek (Köln), der im Frühjahr den Klassiker Mailand-Sanremo gewonnen hatte, an den Start.

Bereits am Mittwoch startet der dritte deutsche Tour-Etappensieger André Greipel (Rostock) beim Rennen im rheinischen Neuss. Dort fährt er unter anderem gegen Christian Knees (Bonn), Team-Kollege von Tour-Sieger Christopher Froome (Großbritannien) bei Sky.