Madrid (AFP) In Spanien ist in einem Aufsehen erregenden Prozess ein Mann wegen der Ermordung seiner beiden Kinder zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. José Breton habe sich mit dem Mord an seiner sechsjährigen Tochter Ruth und seinem zwei Jahre alten Sohn José an seiner Frau dafür rächen wollen, dass sie ihn verlassen hatte, erklärte das Gericht in Cordoba am Montag. Der Vorsitzende Richter Pedro Vela verhängte wegen "des erschwerenden Umstands der Familienbande" für jeden der Morde eine Haftstrafe von 20 Jahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.