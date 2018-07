Seoul (AFP) Süd- und Nordkorea haben am Montag ihre Gespräche über die Wiedereröffnung des seit Monaten geschlossenen Industriegebiets Kaesong wieder aufgenommen. Südkoreas Chefunterhändler Kim Ki Woong sagte vor dem Beginn der Gespräche am Vormittag, er werde sein Bestes tun, "um für das südkoreanische Volk akzeptable Ergebnisse zu produzieren". Die fünfte Verhandlungsrunde fand erneut in der symbolisch bedeutsamen Industriezone statt, die auf nordkoreanischen Territorium rund zehn Kilometer von der schwer gesicherten Grenze entfernt liegt.

