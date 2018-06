Amsterdam/London (dpa) - Der deutsche Mobilfunkanbieter E-Plus könnte schon bald in neue Hände gehen. Der niederländische Mutterkonzern KPN bestätigte einen Pressebericht, wonach er Gespräche über einen Verkauf der deutschen Tochter führt.

Ob diese von Erfolg gekrönt sein werden, sei aber noch nicht klar, hieß es. Keine Angaben machte KPN darüber, mit wem verhandelt wird.

Laut "Financial Times" handelt es sich bei dem potenziellen Käufer um den Telekomkonzern Telefónica. Der deutsche Mobilfunkanbieter O2 ist eine Telefónica-Tochter. Die Gespräche mit den Spaniern seien in einem weit fortgeschrittenen Stadium, berichtete die Zeitung am Montag auf ihrer Webseite. Die Verwaltungsräte würden deswegen am Montagnachmittag zusammen kommen, so dass der Deal bald bekannt gegeben werden könnte.

Allerdings würden die letzten Details noch verhandelt, so die Zeitung unter Berufung auf mehrere mit der Situation vertraute Personen. Deswegen könnte das Geschäft auch noch scheitern. Den Firmenwert bezifferten die von dem Blatt zitierten Insider auf 16 Milliarden Euro.

Diskutiert wird laut Zeitung ein Konstrukt, wonach Telefónica E-Plus übernimmt und KPN im Gegenzug eine kleine Beteiligung an Telefónica Deutschland erhält. Telefónica soll die Mehrheit an dem fusionierten Unternehmen halten. KPN-Großaktionär Carlos Slim habe bereits grünes Licht für den geplante Zusammenschluss gegeben.

Telefónica und KPN haben immer wieder mal miteinander verhandelt. Allerdings wurden beide Seiten am Ende nie handelseinig. Telefónica-Deutschland-Chef René Schuster hatte Ende Mai noch in einem Interview gesagt, er sehe keine Fusion mit E-Plus in naher Zukunft. Ein solcher Schritt sei sehr komplex.

Die KPN-Aktie nahm am Montagnachmittag in Folge der Gerüchte an Fahrt auf und gewann zuletzt über zehn Prozent.