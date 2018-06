Oslo (dpa) - Zwei Jahre nach den Terroranschlägen in Oslo und auf Utøya gedenkt das Land heute der 77 Todesopfer. Sowohl in der Hauptstadt als auch auf der Insel erinnern Ministerpräsident Jens Stoltenberg und der Jugendverband der norwegischen Arbeiterpartei an die Ereignisse des 22. Juli 2011. Der Rechtsradikale Anders Behring Breivik hatte zuerst eine Autobombe im Osloer Regierungsviertel platziert und dann auf Utøya Dutzende Teilnehmer eines sozialdemokratischen Jugendlagers ermordet. Dafür war er zu 21 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

