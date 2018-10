Kairo (dpa) - Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi in Kairo ist ein Demonstrant getötet worden. Sieben weitere Menschen wurden nach Fernsehberichten verletzt. Die Mursi-Gegner hatten in der Nähe der amerikanischen Botschaft gegen die angebliche Beteiligung Washingtons an der Entmachtung Mursis protestiert. An dem nahe gelegenen Zugang zum Tahrir-Platz gingen dann Anhänger und Gegner des Ex-Präsidenten mit Messern, Stöcken und Steinen aufeinander los.

