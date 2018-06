Washington (AFP) Die Polizei hat im US-Bundesstaat Ohio drei in Plastiksäcke eingewickelte Frauenleichen gefunden. Das erste Opfer sei am Freitag auf einen telefonischen Hinweis hin in einer Garage in East Cleveland entdeckt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Am Samstag sei dann in der Nähe eine weitere Leiche gefunden worden, eine dritte am selben Tag in einem verlassenen Haus. Bei allen drei Opfern handele es sich um schwarze Frauen. Der mutmaßliche Täter sei im Haus seiner Mutter festgenommen worden. Nach weiteren möglichen Opfern werde gesucht.

