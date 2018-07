SAP-Aktie fällt nach angekündigtem Rücktritt von Co-Chef Snabe

Walldorf (dpa) - Anleger haben enttäuscht auf den angekündigten Abtritt von SAP-Co-Chef Jim Hagemann Snabe reagiert. Der Softwarehersteller hatte am Sonntagabend angekündigt, dass Snabe im Mai 2014 sein Amt als Vorstandschef abgeben und in den Aufsichtsrat wechseln soll. Die Aktie verlor am Montagmorgen mit gut 1,08 Prozent weit mehr als der Leitindex Dax. Snabes Kompagnon Bill McDermott soll das Unternehmen von 2014 an alleine führen. "Eine Doppelspitze ist im Augenblick nicht vorgesehen", sagte ein SAP-Sprecher. Snabe führte persönliche Gründe für die Entscheidung an. "Ich möchte wieder mehr Zeit mit meiner Familie verbringen.

BMW verkauft Elektroauto i3 zum Kampfpreis

München (dpa) - Der Autobauer BMW steigt mit einem Kampfpreis in den Markt für Elektroautos ein und will seinen ersten serienmäßigen Stromer i3 deutlich günstiger anbieten als erwartet. In Deutschland soll der Wagen für knapp 35 000 Euro zu haben sein, wie der Konzern am Montag in München mitteilte. Das Auto soll im November auf den deutschen Markt kommen. Bislang war der Preis auf rund 40 000 Euro geschätzt worden - in der Branche wird der niedrigere Einstieg, obgleich für viele Autofahrer weiter nicht bezahlbar, als Kampfpreis angesehen, um Marktanteile zu ergattern. Zum Vergleich: Opels elektrisch angetriebener Plug-in-Hybrid Ampera kostet in der günstigsten Version 45 900 Euro.

Sicherheitslücke bei SIM-Karten: Anbieter bemühen sich um Entwarnung

Berlin (dpa) - Nach dem Aufdecken gravierender Sicherheitslücken bei SIM-Karten bemühen sich Mobilfunkanbieter um Entwarnung. Die geknackten SIM-Karten mit veralteter Verschlüsselungstechnik seien in Deutschland größtenteils nicht mehr in Verwendung. Ihre Kunden seien durch die Sicherheitslücke nicht gefährdet, erklärten E-Plus, Vodafone und die Deutsche Telekom. Telefónica Deutschland (O2) prüfe, ob Kunden mit alten SIM-Karten betroffen sind, sagte eine Sprecherin. Auch ein Hersteller von SIM-Karten versicherte, die eigenen Produkte seien mit dem angewandten Trick nicht angreifbar.

BMW-Managerin Hanagarth wird neuer Bahn-Technikvorstand

Berlin (dpa) - Neuer Technikvorstand bei der Deutschen Bahn wird die BMW-Managerin Heike Hanagarth. Das beschloss der Aufsichtsrat des bundeseigenen Konzerns am Montag in Berlin, wie die Bahn mitteilte. Die 54-Jährige war bislang Leiterin Motorenbau im BMW-Werk München. Sie ist promovierte Ingenieurin. Vorstandschef Rüdiger Grube sagte, mit der Berufung Hanagarths sei "in einem großen deutschen Konzern erstmals eine Frau ausschließlich für Technik zuständig". Seit 2010 hat Vorstandsmitglied Volker Kefer die Bereich Infrastruktur und Technik verantwortet. Nun sind beide Ressort bei der Bahn wieder getrennt.

Regierung bleibt: Renditen für Portugal-Anleihen fallen stark

Lissabon (dpa) - Die Renditen für portugiesische Staatsanleihen sind am Montag nach dem vorläufigen Ende der Regierungskrise in Lissabon kräftig gefallen. Zeitweise rutschte der Zinssatz für richtungsweisende Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren im freien Handel um 0,24 Prozentpunkte auf 6,38 Prozent. Die Rendite erreichte damit den tiefsten Stand seit etwa drei Wochen. Anfang Juli hatte der Rücktritt von zwei wichtigen Ministern eine schwere Regierungskrise ausgelöst, die Rendite für zehnjährige Papiere stieg zeitweise bis an die Marke von 8,0 Prozent. Ein derart hohes Niveau verteuert die Schuldenaufnahme kräftig.

Dax stagniert

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag nicht vom Fleck gekommen. In einem ruhigen Handel gab der Dax zuletzt 0,05 Prozent auf 8327 Punkte nach. Damit konnte das Börsenbarometer den Aufwärtstrend der vergangenen Woche vorerst nicht fortsetzen, in der am Ende ein Plus von knapp anderthalb Prozent herausgesprungen war. Der MDax lag mit 0,45 Prozent auf 14 121 Punkte etwas deutlicher im Minus. Der TecDax zeigte sich hingegen mit Gewinnen von 0,06 Prozent bei 992 Punkten etwas fester. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3166 (Freitag: 1,3123) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7595 (0,7620) Euro.