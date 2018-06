São Paulo (AFP) "In Aparecida schlägt Brasiliens katholisches Herz", lautet die Inschrift an der Gottesmutterstatue, an der Papst Franziskus am Mittwoch beten will. Wie seine Vorgänger Johannes Paul II. und Benedikt XVI. will das 76-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche dem Wallfahrtsort zwischen den Metropolen Rio de Janeiro und São Paulo einen Besuch abstatten. "Unsere Liebe Frau von Aparecida" ist seit dem Jahr 1930 die Schutzpatronin Brasiliens, des größten katholischen Landes der Welt.

