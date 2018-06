Stuttgart/Berlin (dpa) - Der IT-Konzern IBM stellt eine neue Generation von Großrechnern her, die sich speziell an kleinere und mittelständische Unternehmen richtet.

Die Großrechner, genannt Mainframes, werden in Unternehmen eingesetzt und etwa auch von IBM-Konkurrent Oracle produziert. Sie gelten als besonders sicher gegen Hackerangriffe oder Ausfälle. Mit dem neuem System zBC12 sollen "Unternehmen praktisch jeder Größe" angesprochen werden, erklärte IBM. Das System soll ab 100 000 Euro kosten.

IBM will so auch gegen Cloud-Computing auftrumpfen, also das Speichern von großen Datenmengen in Rechenzentren. Ab einer bestimmten Datenmenge seien Mainframe-Computer günstiger als Cloud-Dienste, sagte ein Sprecher.