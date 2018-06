Den Haag (AFP) Der niederländische Mobilfunkanbieter KPN verkauft seine deutsche Tochter E-Plus an das spanische Unternehmen Telefónica. KPN erhalte dafür fünf Milliarden Euro in bar und Anteile von 17,6 Prozent an Telefónica Deutschland, teilte KPN am Dienstag mit. Die Zustimmung der Kartellbehörden stehe aber noch aus.

