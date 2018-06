Berlin (AFP) Immer weniger Menschen müssen in Deutschland wegen Darmkrebs im Krankenhaus behandelt werden. Zwischen 2005 und 2012 sank die Zahl der Betroffenen um 21 Prozent, wie aus dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Krankenhaus-Report der Krankenkasse Barmer-GEK hervorgeht. Auch Chemotherapie und Bestrahlungen im Krankenhaus gingen zurück und würden offensichtlich zunehmend von niedergelassenen Fachärzten vorgenommen.

