New York (SID) - Mit Geld will US-Erstligist RB New York dümmliche Schmähgesänge seiner Fans für gegnerische Fußball-Mannschaften bekämpfen. Der Klub des französischen Altstars Thierry Henry verspricht seinen drei größten Fan-Klubs zur bevorstehenden Saison für jedes Heimspiel ohne Beschimpfungen der Kontrahenten 500 Dollar (umgerechnet gut 380 Euro). Zur Auszahlung kommen die Beträge allerdings nur, wenn sich New Yorks Anhänger bei vier aufeinanderfolgenden Begegnungen ordentlich benommen haben.

New Yorks nicht unumstrittene Maßnahme ist die Konsequenz aus mehreren erfolglosen Appellen der Vereine an die Vernunft ihrer Fans. Die überzogenen Schmähungen gegnerischer Spieler in nahezu allen Erstliga-Stadien sind für die MLS bereits seit längerer Zeit ein Ärgernis.