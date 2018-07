Buenos Aires (SID) - Neuer Job für David Trezeguet: Der ehemalige französische Fußball-Nationalstürmer heuert beim argentinischen Meister Newell's Old Boys an. Der 35-Jährige unterschrieb beim Heimatverein des Weltfußballers Lionel Messi einen Einjahresvertrag.

"Sie waren schon seit einem Monat an mir dran, nachdem klar war, dass River Plate mich ziehen lässt. Es war das einzige konkrete und ernsthafte Angebot", sagte Trezeguet. Der ehemalige Welt- und Europameister, der wegen Knieproblemen seit März kein Spiel mehr bestritten hat, spielte in den Planungen von River Plate trotz eines Vertrages bis 2014 keine Rolle mehr. Für den Traditionsverein hatte der ehemalige Juventus-Stürmer in 38 Einsätzen 17 Treffer erzielt.