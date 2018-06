Berlin (dpa) - Das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags berät an diesem Donnerstag erneut über die US-Geheimdienst-Spähaffäre.

Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU), der in der Regierung für die Geheimdienste zuständig ist, soll dort Auskunft geben über die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesnachrichtendienst (BND) und dem US-Geheimdienst NSA. Das teilte der Vorsitzende des Gremiums, SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann, am Dienstag in Berlin mit.

Eine Frage sei, was Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Kooperation gewusst habe. "Und: Wir wollen klären, inwieweit die Bundesregierung eine laxere Auslegung von Datenschutzregeln durch den BND gebilligt hat", sagte Oppermann. Die Sitzung ist für 12.30 Uhr angesetzt. Zuvor hatte es zwischen Koalition und SPD Gerangel um den Termin gegeben.

Die NSA überwacht wohl im großen Stil die Telefon- und Internetkommunikation in Deutschland. Das Magazin "Der Spiegel" hatte berichtet, die Kooperation zwischen NSA und den deutschen Nachrichtendiensten, vor allem dem BND, sei enger als bekannt. Der BND habe sich auch für eine laxere Auslegung deutscher Datenschutzgesetze eingesetzt, um den Austausch zu erleichtern.

