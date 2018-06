Washington/Berlin (dpa) - US-Generalstabschef Martin Dempsey hat in einem Brief an den Senat Szenarien für einen Militäreinsatz in Syrien aufgelistet - mitsamt Risiken und der zu erwartenden Milliardenkosten.

Die Optionen im Kampf gegen das Regime von Präsident Baschar-al-Assad reichten von der Ausbildung der Rebellenarmee über die Errichtung einer Flugverbotszone bis zu gezielten Militärangriffen, berichteten US-Medien am Montag.

Dempsey hatte in der Vorwoche bei einer Anhörung im Kongress mit Äußerungen über einen möglichen US-Militäreinsatz in Syrien Spekulationen ausgelöst. In seinem Brief an einflussreiche Senatoren hob er nun die Auswirkungen eines solchen Einsatzes hervor, der letztlich Krieg bedeute. Dempsey warnte, der Kollaps des alten Regimes könne auch zur Folge haben, dass anstelle einer vom Westen favorisierten Opposition Extremisten die Kontrolle über das Bürgerkriegsland Syrien übernehmen.

Dempsey-Bericht, "Politico"

Bericht CNN