London (dpa) - Das erste Kind von Prinz William und Herzogin Kate hat Großbritannien in Feierstimmung versetzt. Aus aller Welt kamen heute Glückwünsche zur Geburt des kleinen Jungen. Er rückt an die dritte Stelle der britischen Thronfolge. In London versammelten sich sowohl vor dem Krankenhaus als auch vor dem Buckingham Palast vom frühen Morgen an Schaulustige und Medien aus aller Welt. Während man vor der Klinik darauf hoffte, die junge Familie zu sehen, falls sie das Krankenhaus verlässt, konnte am Palast die offizielle Verkündungs-Mitteilung betrachtet werden.

