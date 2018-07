London (dpa) - Prinz William und Herzogin Kate haben die Klinik in London verlassen und ihren Sohn zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit präsentiert. Das Elternpaar trat mit seinem einen Tag alten Baby vor das Krankenhaus und sprach rund zwei Minuten mit den wartenden Reportern. William sagte, man arbeite an einem Namen. Hunderte Schaulustige jubelten ihnen zu, darunter Mitarbeiter des Krankenhauses, die Sonderplätze an den Absperrungen bekommen hatten. Seit Wochen hatten Fotografen und Kameraleute vor der Tür gewartet.

