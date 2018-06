London (dpa) - Nach der Geburt des ersten Kindes von Prinz William und Herzogin Kate herrscht in Großbritannien Feierstimmung. Heute soll der kleine Junge der Tradition gemäß mit 41 Salutschüssen im Green Park in der Nähe des Buckingham Palastes in London begrüßt werden, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Gleichzeitig werden dem Plan zufolge 62 Schüsse am Tower von London zu hören sein. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten in London erstrahlen in den kommenden Tagen in royalem Blau, unter anderem die Brunnen am Trafalgar Square sowie der Triumphbogen Marbel Arch.

