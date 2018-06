London (dpa) - Das große Warten hat ein Ende: Das erste Kind von William und Kate ist da - ein Junge. Er kam in einem Krankenhaus in London zur Welt. Mutter und Sohn gehe es gut, teilte der Palast mit. Königin Elizabeth II. und viele andere äußerten ihre große Freude. Der Sohn nimmt den dritten Platz in der britischen Thronfolge hinter seinem Großvater Prinz Charles und seinem Vater Prinz William ein. Erstmals seit 1894 leben damit im Königreich gleichzeitig ein herrschender Monarch und drei Thronanwärter. Ein Name des Jungen wurde noch nicht bekanntgegeben.

