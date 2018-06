Sofia (dpa) – Demonstranten in Bulgarien haben das Parlament in Sofia umzingelt. Drei Minister sowie Volksvertreter konnten am Abend das Gebäude nicht mehr verlassen. Mit der Blockade protestieren die Menschen gegen eine umstrittene Aufstockung der Etatausgaben für 2013, die die neue Regierung der Sozialisten durchsetzen will. Das massive Polizeiaufgebot um das Parlament wurde zusätzlich verstärkt. Die Protestbewegung in dem EU-Land fordert seit 40 Tagen den Rücktritt der Regierung der Sozialisten mit der Türkenpartei DPS.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.