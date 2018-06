Moskau (AFP) Vier Niederländer sind in Russland wegen "Homosexuellen-Propaganda" mit einem dreijährigen Einreiseverbot belegt worden. Die zentrale Einwanderungsbehörde in Moskau warf den Niederländern am Dienstag Verstöße gegen die Visa-Bestimmungen vor. Sie hätten ein Visum für kulturelle Aktivitäten erhalten, doch in Wahrheit hätten sie an einem Seminar teilgenommen, bei dem "Homosexuellen-Propaganda" verbreitet worden sei, hieß es. Am Dienstagabend stand nicht fest, ob alle vier bereits das Land verlassen hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.