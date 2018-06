Frankfurt (dpa) - O2 übernimmt E-Plus: Mit der Übernahme von E-Plus durch Telefonica Deutschland schließen sich die Nummer drei und vier am Markt zusammen und schaffen den kundenstärksten Mobilfunker Deutschlands. Mit insgesamt 43 Millionen Kunden soll ein Marktführer entstehen, der an den bisherigen Platzhirschen T-Mobile und Vodafone vorbeizieht. Wie KPN mitteilte, zahlt Telefonica Deutschland dafür 5 Milliarden Euro sowie 17,6 Prozent an eigenen Aktien. Noch stehen aber die Zustimmung der Aktionäre sowie die Genehmigung der Wettbewerbshüter aus.

