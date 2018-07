Prag (AFP) In Tschechien ist eine Bande von Nashorn-Wilderern aufgeflogen. Wie die Fahnder am Dienstag in Prag mitteilten, wurden 15 Verdächtige festgenommen und 24 Hörner der vom Aussterben bedrohten Breitmaulnashörner im Wert von umgerechnet 3,8 Millionen Euro beschlagnahmt. Im Falle einer Verurteilung müssen die Festgenommenen mit Haftstrafen von bis zu acht Jahren rechnen.

