New York (AFP) Die Vereinten Nationen prüfen mehr als ein dutzend Berichte zu angeblichen Angriffen mit Chemiewaffen in Syrien. Sie hätten bisher 13 Berichte zum Einsatz solcher Waffen in dem Bürgerkriegsland, sagte der UN-Gesandte für den Friedensprozess im Mittleren Osten, Robert Serry, dem UN-Sicherheitsrat am Dienstag. Alle Berichte würden geprüft. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon bleibe "zutiefst besorgt" über die Berichte.

