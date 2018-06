Rio de Janeiro (AFP) Kurz vor dem Großgottesdienst zur Eröffnung des katholischen Weltjugendtags ist in Rio de Janeiro am Dienstag die U-Bahn vorübergehend ausgefallen. Auf beiden Metrolinien der brasilianischen Metropole habe wegen eines "Energieproblems" rund zwei Stunden lang Stillstand geherrscht, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft der Nachrichtenagentur AFP. Die U-Bahn sei evakuiert worden. In der Stadt herrschte daraufhin Chaos. Zahlreiche Menschen suchten nach Bussen und Taxis, um zur Messe zu gelangen, wie AFP-Korrespondenten berichteten.

