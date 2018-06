Shanghai (AFP) Die US-Bank Wells Fargo hat die chinesische Industrie- und Handelsbank (ICBC) als größte Bank der Welt gemessen am Börsenwert abgelöst. Die New Yorker Börse bezifferte den Wert der in San Francisco ansässigen Wells Fargo am Dienstag mit 236 Milliarden Dollar (178 Milliarden Dollar); die ICBC am Mittwoch nach chinesischen Angaben mit 223 Milliarden Dollar bewertet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.