Berlin (AFP) In der Spähaffäre um die elektronische Überwachung von Bürgern sollen neben Kanzleramtschef Ronald Pofalla (CDU) am Donnerstag auch die Chefs der deutschen Geheimdienste den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Wie Vizeregierungssprecher Georg Streiter am Mittwoch in Berlin ankündigte, werden diese an der Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) in Berlin teilnehmen. Sie würden "so lange dableiben, bis auch die letzte Frage beantwortet ist", kündigte Streiter weiter an. Für jede Frage werde ein kompetenter Ansprechpartner zugegen sein.

