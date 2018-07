Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will die Gebühren für Kreditkarten und andere Bankkarten deckeln. Denn diese Entgelte endeten letztlich und unbemerkt bei den Kunden, begründete EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia den Vorstoß am Mittwoch in Brüssel. Die Pläne beziehen sich auf Karten von Unternehmen wie Mastercard und Visa: Die Gebühren für Kreditkarten sollen auf 0,3 Prozent des Zahlungsbetrags begrenzt werden, für sogenannte Debitkarten soll die Grenze bei 0,2 Prozent liegen. Derzeit sind sie oft deutlich höher.

