Berlin (AFP) In der Debatte über die Zukunft des Solidaritätszuschlags hat Nordrhein-Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) einen Soli für alle Bundesländer gefordert. Walter-Borjans nannte es am Mittwoch im Deutschlandradio Kultur richtig, mit dem Soli einen Tilgungsfonds zu speisen, der "uns die Möglichkeiten gibt, genauso wie in Ostdeutschland die notwendigen Investitionen zu unternehmen".

