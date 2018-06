Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund der Spähaffäre ist die Piratenpartei nach längerer Schwächephase offensichtlich wieder im Aufwind. In dem am Mittwoch veröffentlichten "stern-RTL-Wahltrend" verdoppelten die Piraten ihren Stimmenanteil von zwei auf vier Prozent. Sie würden damit allerdings den Einzug in den Bundestag weiterhin verfehlen.

