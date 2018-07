Berlin (AFP) SPD-Parteivize Manuela Schwesig will frühere Erzieherinnen und Erzieher für diesen Beruf zurückgewinnen. In der "Saarbrücker Zeitung" vom Mittwoch schlug sie ein "Rückholprogramm" zum Beispiel für Erzieher vor, die nach der Wende in Ostdeutschland ihren Job verloren hätten. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab 1. August sprach sich Schwesig auch für eine "bundesweite Ausbildungskampagne für den Erzieherberuf" aus.

