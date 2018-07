Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat am Mittwoch offiziell eine Großrazzia gegen die "Hells Angels" auf den Balearen bestätigt. Dabei seien am Dienstag 25 Verdächtige festgenommen worden, unter ihnen der Europachef der Motorrad-Gang. Bei ihm handelt es sich nach Angaben aus Polizeikreisen um den Deutschen Frank Hanebuth, den früheren Chef der "Hells-Angels"-Sektion in Hannover.

