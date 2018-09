Berlin (AFP) Die strengen Richtlinien in Baden-Württemberg für die Facebook-Nutzung von Lehrern stoßen in der Bundespolitik auf Widerspruch. Es sei "realitätsfern und zukunftsfeindlich", Lehrern die dienstliche Kommunikation über soziale Netzwerke wie Facebook zu untersagen, kritisierte Unionsfraktionsvize Michael Kretschmer (CDU) am Mittwoch in Berlin. "Viele Teenager kann man mit Emails, Briefen oder einer Sprechstunde im konventionellen Stil nicht mehr erreichen", gab Kretschmer zu bedenken. Er halte es für "ermutigend, dass sich gegenwärtig viele Lehrer bereits aktiv und professionell in sozialen Netzwerken bewegen".

