Los Angeles (dpa) - Der britische Schauspieler Sacha Baron Cohen wird nicht in der Rolle des legendären Queen-Leadsängers Freddie Mercury vor der Kamera stehen.

Wie das Filmportal "Deadline.com" berichtet, ist Cohen ("Der Diktator", "Hugo Cabret", "Brüno") von der lange geplanten Filmbiografie abgesprungen. "Kreative Differenzen" zwischen dem Schauspieler und früheren Bandmitglieder hätten zu dem Schritt geführt, hieß es. Cohen, der dem 1991 an Aids gestorbenen Sänger ähnlich sieht, war seit 2007 für das Projekt im Gespräch. Die Musiker von Queen haben das letzte Wort über die Besetzung und die Auswahl des Regisseurs. Tom Hooper ("Les Misérables") zählt zu den Regie-Kandidaten. Der Sänger von Superhits wie "We Are The Champions" war der Immunschwächekrankheit mit 45 Jahren erlegen.