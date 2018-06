Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock rührt für den Science-Fiction-Film "Gravity" die Werbetrommel. In dem Streifen, der ab Oktober in die Kinos kommt, spielt sie an der Seite von George Clooney eine Astronautin, die auf einer abgelegenen Raumstation ums Überleben kämpft.

Zusammen mit dem mexikanischen Regisseur Alfonso Cuarón ("Harry Potter") stellte Bullock auf der Comic-Messe "Comic-Con" in San Diego explosive Ausschnitte aus dem Film vor. Bei einer Kollision mit den Trümmern eines Satelliten fliegt ein Teil der Raumstation in die Luft. Nach Angaben des "Hollywood Reporter" verbrachte Bullock viele Drehstunden in einer engen Kapsel. Die Schauspielerin ist derzeit an der Seite von Melissa McCarthy in der Polizei-Komödie "Taffe Mädels" als ehrgeizige FBI-Agentin auf der Leinwand zu sehen.