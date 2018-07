Los Angeles (dpa) - Hollywood-Komiker Vince Vaughn ("Dickste

Freunde") bekommt mit Dave Franco für seine nächste Komödie Verstärkung.

"Variety" zufolge soll der jüngere Brüder von Hollywood-Star James Franco in "Business Trip" als Co-Star mitspielen.

Die Story handelt von einem US-Geschäftsmann, dessen Europa-Reise im Chaos endet. Der Kanadier Ken Scott ("Starbuck") führt Regie. Der 28-jährige Dave Franco ist in Hollywood groß im Kommen. An der Seite von Jesse Eisenberg, Morgan Freeman und Michael Caine ist er derzeit in dem Bankräuber-Streifen "Die Unfassbaren" als fingerfertiger Taschendieb zu sehen. Zuvor fiel er durch Rollen in "21 Jump Street" und "Warm Bodies" auf.