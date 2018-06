Paris (AFP) In Frankreich sind erneut zwei rechtsextreme Organisationen verboten worden. Innenminister Manuel Valls gab am Mittwoch in Paris die Auflösung der Gruppierung Französisches Werk und ihrer Jugendorganisation Nationalistische Jugend (JN) bekannt. Bereits am 10. Juli waren als Konsequenz aus dem gewaltsamen Tod eines linken Aktivisten in Paris zwei rechtsextreme Gruppen aufgelöst worden: die Organisation Dritter Weg und ihr Ordnungsdienst Nationalistische Revolutionäre Jugend (JNR).

