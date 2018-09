Paris (AFP) Die massive Freisetzung von Treibhausgasen infolge des Klimawandels in der Arktis ist eine tickende Zeitbombe mit gravierenden wirtschaftlichen Konsequenzen: Drei Forscher kamen in einem am Mittwoch vom Fachmagazin "Nature" veröffentlichten Artikel zu den Kosten, sollte das unter dem Packeis in der Arktis gefangene Methan freigesetzt werden, auf die schwindelerregende Summe von 60.000 Milliarden Dollar (45.000 Milliarden Euro). Dies entspricht fast der gesamten globalen Wirtschaftsleistung eines Jahres.

