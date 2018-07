Paris (AFP) Islamfeindliche Taten und Drohungen nehmen in Frankreich deutlich zu: Wie die Beobachtungsstelle gegen Islamfeindlichkeit am Dienstagabend in Paris mitteilte, gab es im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Anstieg um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Präsident der Organisation, Abdallah Zekri, sprach von 108 Taten, darunter Gewalttaten, Brandstiftungen und Sachbeschädigungen. Bei den Taten habe es damit einen Anstieg um 41,2 Prozent gegeben, bei den Drohungen um 33,3 Prozent.

