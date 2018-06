Göteborg (dpa) - Mit einer Weltklasseleistung haben die deutschen Fußball-Frauen Gastgeber Schweden im Halbfinale ihrer Heim-Europameisterschaft mit zum 1:0 (1:0) bezwungen und ihren Traum vom achten Titel wachgehalten.

Die oft kritisierte Spielmacherin Dzsenifer Marozsan bescherte dem Rekord-Europameister mit dem Siegtreffer in der 33. Minute in Göteborg das sechste EM-Finale in Serie.

Im Endspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid am kommenden Sonntag in Solna entweder auf Norwegen oder Dänemark. Die beiden skandinavischen Teams bestreiten an diesem Donnerstag in Norrköping das zweite Halbfinale.

Während Schweden in Bestbesetzung auflief, verzichtete Neid in der Startelf auf die angeschlagene Toptorjägerin Celia Okoyino da Mbabi, die neben 17 Toren in der EM-Qualifikation auch zwei Turniertreffer erzielte. Die 25 Jahre alte Stürmerin hatte sich beim 1:0 im Viertelfinale gegen Italien eine Oberschenkelzerrung zugezogen, saß aber für den Notfall auf der Bank. Für Okoyino da Mbabi rückte Anja Mittag in ihrem "Heimspiel" - sie spielt seit zwei Jahren für den FC Malmö - in die Sturmspitze. Marozsan kehrte auf die Spielmacher-Position zurück.

Der Titelverteidiger ließ sich von der fantastischen Kulisse von 16 608 frenetischen Fans im ausverkauften Stadion Gamla Ullevi nicht beeindrucken. Die DFB-Elf begann konzentriert und spielfreudig. Chancen zuhauf in der ersten Viertelstunde, in der die Schwedinnen Mühe hatten, sich unter dem deutschen Druck zu sortieren, waren die Folge: Leonie Maier (6./7.) hatte gleich zweimal Pech. Ihr erster Schuss wurde von Jessica Samuelsson abgelenkt, die von Maier anschließend getretene Ecke klatschte an den kurzen Pfosten.

Die hochklassige Partie nahm jetzt richtig Fahrt auf: Beide Mannschaften schenkten sich nichts, spielten mit offenem Visier auf Angriff. Die starke Marozsan (10.) setzte zunächst einen Kopfball über das schwedische Tor. Vier Minuten später kam sie nach einem Pass der quirligen Simone Laudehr gegen Torhüterin Kristin Hammerström einen Schritt zu spät. Anschließend musste Sara Thunebro (15.) einen Schuss von Annike Krahn in höchster Not vor der Linie klären.

Dann brach in der temporeichen Partie die Zeit der Schwedinnen an, die sich immer mehr aus der Umklammerung befreiten. Das erste Ausrufezeichen setzte Starstürmerin Lotta Schelin (16.), die bei der Heim-EM schon fünfmal getroffen hatte. Doch die 29 Jahre alte Torjägerin von Olympique Lyon verfehlte das Tor von Nadine Angerer um Zentimeter. Im Minutentakt ging es weiter: Die schnelle Mittelfeldspielerin Josefine Öqvist (22.) traf nach einem Konter zunächst das Außennetz und scheiterte dann an Angerer (26.).

Nachdem Laudehr (32.) völlig frei vor Hammerström die Riesen-Chance zur Führung vergeben hatte, als ihr der Ball über den Spann rutschte, schlug die große Stunde der oft gescholtenen Marozsan. Nach einer tollen Kombination über Nadine Keßler und Anja Mittag, die sich in der starken schwedischen Abwehr aufrieb und immer wieder Räume für die Teamkolleginnen schuf, spitzelte die Edeltechnikerin den Ball vorbei an der herausstürzenden Hammerström, und Marozsans Ball trudelte zur verdienten Führung dicht neben dem Pfosten ins Netz. Laudehr (41.) hatte kurz vor der Pause mit einem Kopfball erneut Abschlusspech, als Hammerström gemeinsam mit dem Pfosten das 2:0 verhinderten.

Die Schwedinnen, die noch nie ein großes Turnierspiel gegen ihren Angstgegner gewannen, drängten nach dem Wechsel weiter auf den Ausgleich, liefen aber immer wieder in hervorragende Konter des bärenstarken Rekordchampions, der nur im Abschluss Schwächen zeigte. So konnte sich Mittag (60.) die Ecke frei vor Hammerström aussuchen, schoss der schwedischen Torfrau aber in die Arme. In der 62. Minute brandete Jubel im Stadion auf, als Schelin DFB-Keeperin Angerer mit einem Schlenzer zum vermeintlichen Ausgleich überwand. Doch die Schweizer Schiedsrichterin Esther Staubli pfiff die Aktion wegen eines vorangegangenen Foulspiels an Krahn ab.

Das Glück der Tüchtigen hatte dann Angerer, die ein- ums andere Mal Kopf und Kragen riskierte, als Öqvists Schuss (70.) an den Pfosten klatschte. Als auch die turbulenten Schlussminuten überstanden waren, kannte der deutsche Jubel keine Grenzen mehr.