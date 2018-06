Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat in der Saison 2012/13 einen Umsatz von 491 Millionen Euro (Vorjahr 495) gemacht und dabei einen Gewinn von 32 Millionen Euro erzielt. Die Katalanen, deren Nettoverschuldung sich laut Medienberichten auf rund 330 Millionen Euro beläuft, verzeichneten damit den zweithöchsten Gewinn der Vereinsgeschichte.

Der Klub von Weltfußballer Lionel Messi, der für die kommende Saison für rund 57 Millionen Euro den brasilianischen Superstar Neymar verpflichtet hat, will in Zukunft seinen Schuldenstand weiter reduzieren, um den seit Jahren geplanten Umbau des traditionsreichen Stadions Camp Nou in Angriff nehmen zu können.