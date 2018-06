Hannover (SID) - Neuzugang Edgar Prib (23) von Hannover 96 hofft auf einen Verbleib des Top-Stürmers Mame Diouf (25) beim Fußball-Bundesligisten. "Wir brauchen ihn. Er hat einfach die Qualität, die nicht alle haben. Mame imponiert mir als kompletter Spieler. Er ist enorm schnell, er hat Torinstinkt", sagte Prib in einem Interview mit der Sport Bild.

Bisher hat sich 96-Sportdirektor Dirk Dufner vergeblich bemüht, den 2014 auslaufenden Vertrag mit Diouf zu verlängern. Die Niedersachsen könnten nur noch in der laufenden Transferperiode oder im kommenden Winter eine Ablöse für ihren Top-Stürmer erwirtschaften, der in der Vorsaison in 36 Pflichtspielen 17 Tore erzielte. Angeblich ist Stoke City aus der englischen Premier League an Diouf interessiert. Hannover will seinen Angreifer nicht unter einer Ablöse von acht Millionen Euro ziehen lassen.

Prib wechselte für eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro im Sommer von der SpVgg Greuther Fürth zu den Niedersachsen und lehnte dafür sogar ein Angebot von Borussia Dortmund ab.