Göteborg (dpa) - Große Überraschung: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist in das Finale der Europameisterschaft eingezogen. Die DFB-Auswahl setzte sich in Göteborg mit 1:0 gegen den favorisierten Gastgeber Schweden durch. Im Finale am Sonntag trifft der Titelverteidiger auf Norwegen oder Dänemark. Nach den wenig überzeugenden Auftritten im vorherigen Turnierverlauf war die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid als Außenseiter in die Vorschlussrunde gegangen.

